«Нам угрожают»: большую семью Алисы Тепляковой выселяют из арендованной за 90 тысяч квартиры

Отец Алисы Тепляковой Евгений сообщил, что их большую семью выселяют из арендованной за 90 тыс. рублей квартиры. По его словам, собственник сломал дверь в жилье и решил расторгнуть договор с ними в одностороннем порядке.

Подробности инцидента Тепляков привел в YouTube-канале «Учимся с Алисой».

Мужчина рассказал: «У нас тут в квартире выбили дверь… Мы живем, никого не трогаем, а у нас выламывают двери, нам угрожают».

В момент инцидента в квартире находились беременная жена и восемь детей. На место прибыла полиция.

«Представители полиции говорят, что силой выгонят нас из законно арендованного помещения, за которое мы платим 90 тысяч рублей в месяц», - сообщил он и отметил, что его многодетная семья на последние средства снимает жилье, так как жить в их однокомнатной квартире такому количеству людей трудно. При этом причину выселения мужчина не сообщил.

«90 тысяч в месяц - это больше, чем моя зарплата. У меня зарплата 50 или 60 тысяч», - поделился Тепляков.

Ранее он рассказывал, какие продукты покупает, чтобы кормить семью. Многие товары были приобретены со скидкой 35%.