Отец военкора Федорчака после осквернения могилы сына сообщил, что там пепелище

Отец военкора «Известий» Александра Федорчака Сергей рассказал, что после осквернения могилы сына в Крыму на месте осталось пепелище. Мужчина назвал случившееся актом терроризма.

Неизвестные осквернили могилу Федорчака и трех участников СВО в ночь на 31 марта. В полицию поступило сообщение о возгорании на кладбище. Огнем повредило кресты, уничтожило венки. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

«На могиле моего сына было много венков с государственными символами. Сейчас это просто пепелище», - рассказал ИА Регнум Сергей Федорчак.

Мужчина считает, что люди, осквернившие могилу, не вандалы, а террористы. При этом отец погибшего военкора заявил об отсутствии врагов.

«Нам никогда не поступали угрозы. Я не знаю, кто мог пойти на такое и осквернить могилы погибших на СВО», — поделился собеседник.

О смерти Федорчака стало известно 24 марта. Накануне он выпустил последний сюжет.