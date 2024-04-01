Отец владеет пятью заводами: девочка, упавшая в яму на квесте в Москве, оказалась дочерью известного бизнесмена

Девятилетняя девочка, упавшая в люк во время квеста в Москве, оказалась дочерью известного в фармацевтической отрасли бизнесмена. Он владеет пятью заводами в России.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По его информации, 51-летний отец девочки владеет заводами в Санкт-Петербурге, Тюмени, Иркутске, Братске и Уссурийске. Группа компаний, президентом которой он является, входит в топ-5 производителей лекарств. Он же является одним из главных производителей вакцины от коронавируса Sputnik V.

Источник указывает, что квест, который проходила девочка, имел возрастное ограничение 12+. При наличии родителей его можно проходить детям с 10 лет.

Сайт mk.ru отмечет, что отец ребенка - уроженец Индии, предприниматель. Его имя не уточняется.

Издание пишет, что девочка упала на квесте «Погружение». Инцидент произошел днем в минувшую субботу. Ребенка госпитализировали, характер травм не называется.

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