Из-за неосторожного обращения с камином: бывший замгубернатора Тульской области сгорел заживо

Пожар на даче в Подмосковье унес жизнь бывшего заместителя губернатора Тульской области Станислава Шеденкова. Вместе с экс-чиновником в доме находилась знакомая, ей удалось спастись, передает mk.ru.

По данным СМИ, смертельный пожар произошел в подмосковном Пушкинском городском округе. Там на своей даче отдыхал бывший замгубернатора российского региона.

В какой-то момент дом охватило пламя. По предварительным данным, это случилось из-за неосторожного обращения с камином. В итоге Шеденков заживо сгорел. Помимо него, в доме находилась знакомая. Ей, по счастливому стечению обстоятельств, удалось выбраться.

После завершения карьеры в Тульской области чиновник перебрался в Москву. В столице России он также занимал ответственные посты.

Ранее сообщалось, что в съемной квартире Инстасамки произошел пожар. Причиной тому могло стать неосторожное обращение с камином.