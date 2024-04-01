Отец террориста рассказал о разговоре с ним за два дня до нападения на «Крокус Сити Холл»

Отец обвиняемого по делу о теракте, произошедшем 22 марта в «Крокус Сити Холле», раскрыл детали разговора с сыном за два дня до нападения на концертный зал. В разговоре с РИА Новости мужчина рассказал, что сын собирался вернуться из России в Таджикистан в ближайшее время.

«20 марта он позвонил нам и сказал, что 24 или 25 марта вернется домой [в Таджикистан]», — рассказал отец обвиняемого.

Как утверждает мужчина, сын регулярно звонил из России и долго разговаривал с матерью, женой и сестрой, а также присылал деньги.

Напомним, 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске перед концертом рок-группы «Пикник» произошел теракт. Группа вооруженных людей ворвалась в здание и открыла стрельбу. В концертном зале прогремело несколько взрывов, начался пожар. По последним данным, общее число пострадавших составляет более 500 человек.

23 марта четверо исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» были задержаны в Брянской области. Московский суд арестовал их, они будут находиться под стражей до 22 мая. Задержанным предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ).

Сообщается, что всего по делу о теракте задержано 11 человек. В настоящее время осуществляется работа над вскрытием всей пособнической базы террористов.

Ранее мы писали о том, что установлены перемещения обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле».