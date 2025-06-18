Отец сына Тарховой после обстрела Израиля не вышел на связь во время суда

Отец шестилетнего сына Екатерины Тарховой Владислав Пасик не вышел на связь во время суда по определению места жительства мальчика. Слушания отложили на месяц.

Об этом сообщает КП Самара.

Очередное заседание, на котором Пасик пытается доказать родство и взять опеку над несовершеннолетним, прошло 18 июня в самарском районном суде. Известно, что отец ребенка прячется в бомбоубежищах. Он не вышел на связь после обстрела Израиля со стороны Ирана.

Пасики живут в Тель-Авиве – город обстреливается несколько дней. Покидать страну Владислав не намерен, хотя еще 16 июня в беседе с самарским блогером говорил, что там сейчас «ад».

Уже спустя два дня он не смог выйти на связь во время суда. Суд отложил заседание.

Бабушка мальчика тем временем приехала в Москву, а затем в Самару на встречу с внуком. Она побаивалась приезжать, была уверена, что ребенок не узнает.

«А я настроена его забрать в Израиль, мы его семья, это его дом», - сказала Лариса Пасик в программе «Малахов» на России 1.

Женщине дали встретится с Маором, она купила много подарков. Ребенок вел себя отчужденно и стеснялся.

«Но потом стали разговаривать, он растаял — мы обнимались, целовались. А потом звонили папе, он ему улыбался, сказал, что любит его», — сообщила Пасик.

Ранее мать Екатерины Тарховой обвинила Ларису Пасик в колдовстве и рассказала о вшитых в свадебные платья дочери костях.