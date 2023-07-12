«Отец стал как невменяемый»: соседи рассказали о родителях убитой 11-летней девочки из Сима
Соседи убитой девочки из Сима рассказали, что ее отец стал невменяемым после смерти дочери.
Источник: Freepik
Соседи семьи 11-летней девочки, убитой в Челябинской области, рассказали о состоянии родителей школьницы. По их словам, мама держится, а отцу совсем плохо. Об этом сообщает kp.ru.
Напомним, что девочка пропала 9 июля после прогулки с подругой. После этого был задержан отец подруги, который сознался и рассказал о преступлении. Рюкзак ребенка обнаружили в речке, а в лесополосе само тело. Известно, что подозреваемый в убийстве работал на ферме и имел плохую репутацию.
«Еще в детстве такой был, его презирали. Вот и вырос изгой», – говорят соседи.
Родители погибшей отказываются общаться с журналистами. Сложно представить, в каком состоянии они находятся. Жители города говорят, что отцу девочки совсем плохо.
«Стал как невменяемый, а мама старается держаться, хотя бы ради старшей дочки», — поделился источник.
Выяснилось также, что подозреваемый в убийстве школьницы участвовал в ее поисках, а свою вину признал лишь на допросе. Тело ребенка обнаружили с глубокими ножевыми ранениями.
Ранее мы писали о том, что родные убитой в Челябинской области школьницы узнали о ее смерти из новостей. Сестра девочки думала, что произошла чудовищная ошибка.