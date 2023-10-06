Отец скончавшегося на физкультуре подростка озвучил возможную причину смерти

В Красноярске 11-летний школьник погиб во время занятий физкультурой в школе. Отец мальчика прокомментировал произошедшее и заявил, что у его сына не было никаких проблем со здоровьем. Об этом он рассказал в беседе с Ngs24.ru.

По мнению родителя, у ребенка могло «схватануть» сердце или резко подскочить давление. При этом никаких жалоб на состояние у него никогда не было.

Как уточнил мужчина, его сына не успели довезти даже до больницы. Когда в спортзал пришла мать, он еще дышал. Однако по какой-то причине ее попросили удалиться из помещения. После приехала бригада скорой помощи и констатировала смерть.

«Его никуда не увозили, он умер прям в спортзале. Приехала реанимация [после скорой], долго ехали, в районе часа. Скорая проводила массаж сердца, вентиляцию легких, он дышал, в сознании был», - рассказал собеседник издания.

Точная причина смерти пока все еще неизвестна. Проводится проверка.

Ранее стали известны подробности состояния девочки, которую в лесу под Новосибирском изрезала подруга. Ее удалось стабилизировать, и врачи приняли решение о переводе из реанимации в общую палату.