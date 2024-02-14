Отец ребенка из Индии: завершены экспертизы в отношении россиянки, утопившей дочь

Завершены экспертизы и утверждено обвинительное заключение по делу 35-летней жительницы Краснодара, утопившей двухлетнюю дочь. Выяснилось, что женщина не была в момент совершения преступления в состоянии помутнения. Также известно, что отец убитой родом из Индии и на 4 года младше жены.

Подробности приводит сайт Kp.ru.

Установлено, что будучи в съемной квартире, 5 сентября 2023 года с 11 до 12 часов дня женщина накрыла подушкой лицо дочери. Она удерживала подушку, пока девочка не потеряла сознание. Затем женщина принесла дочь в ванную и держала под водой, пока не наступила смерть.

Россиянка сама позвонила в полицию, она созналась в преступлении. Женщина объяснила правоохранителям, что боялась ответственности, воспитывала малолетнюю одна. С супругом она не общалась порядка 7 месяцев. По словам женщины, сначала мужчина содержал дочь, но потом перестал.

Установлено, что семья несколько лет ездила по съемным квартирам. Сначала вместе, а после разлада по отдельности. Мужчина уехал в Подмосковье. Женщина с дочерью нигде не задерживалась надолго: в Краснодаре она была с 20 августа.

Следователи установили, что мужчина перечислял деньги на содержание девочки. Семья не состояла на учете.

Экспертизы показали, что мать была вменяемой. Убийство было хладнокровным и спланированным.

Женщину взяли под стражу, ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске мать на суде призналась в любви убийце ее 10-летнего сына.