Отец пропавшего школьника-зацепера рассказал о странных звонках

В подмосковной Лобне продолжаются поиски 14-летнего школьника, который тайно покинул дом в ночь на 13 октября. Подросток увлекался опасным экстремальным хобби — зацепингом. Отец мальчика рассказал в беседе с 360.ru, что семье начали поступать анонимные звонки с требованиями денег за освобождение ребенка.

По информации издания, перед исчезновением в семье случился конфликт из-за опасного увлечения сына. Подросток, по словам отца, обиделся и спланировал побег — он подпер дверь тумбочкой и заранее приобрел балаклаву.

Отец пропавшего пояснил, что в регионе действует хорошо организованная группа зацеперов, участники которой скрывают лица под масками и общаются в закрытых Telegram-каналах.

«Мы нашли Telegram-канал, где подростки общаются, помогают друг другу. Там девочки-кураторы, и целая банда у них. Дети начали сливать нам информацию, но до конца след не можем поймать», — рассказал мужчина.

Он уверен, что у сына было место для ночевки, так как в этих чатах несовершеннолетние помогают друг другу с жильем и едой. Одной из версий местонахождения мальчика является Звенигород, где с 14 по 16 октября проходила массовая сходка зацеперов.

В беседе отец также сообщил о другом тревожном инциденте. Незадолго до исчезновения младшего сына, его старшего брата пытались избить на улице. К месту конфликта успела приехать мать, которую окружила группа 10-летних подростков. Они заявили, что ее старший сын — зацепер, и в качестве доказательства показали соответствующее видео.

После этого в семье состоялся серьезный разговор с младшим сыном. Мальчик, плача, признался, что его «заставляли» заниматься зацепингом, и пообещал больше не делать этого. Однако спустя два дня он сбежал.

Теперь ситуация достигла нового уровня опасности.

«Уже начали идти звонки всякие детские, смешочки. „Дайте денег, три тысячи, мальчик у нас“. Мы в шоке», — поделился отец.

На данный момент поиски, в которых участвуют сотни волонтеров и местных жителей, пока не увенчались успехом. Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения несовершеннолетнего.

