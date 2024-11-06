Отец погиб в зоне СВО: 17-летней девушке экстренно потребовалась помощь врачей

Медики помогли 17-летней девушке в Санкт-Петербурге, которая попал в больницу после известия о гибели отца в зоне специальной операции. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает, передает «Фонтанка».

Экстренная медицинская помощь потребовалась юной жительнице Курортного района. Девушку доставили в детскую больницу имени Филатова. Что конкретно произошло с несовершеннолетней, не уточняется.

Незадолго до случившегося подросток узнала о гибели отца, который проходил службу в зоне СВО. Об этом сотрудникам полиции рассказала мать учащейся колледжа. Глава семейства погиб еще в июле прошлого года. По данным СМИ, оказавшаяся в больнице девушка ни на каких учетах не состояла.

Ранее актер Владимир Ефремов в 33 года оставил успешную карьеру и отправился на СВО. Он играл в сериалах «Зверобой» и «Василий Теркин».