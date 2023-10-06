Отец плачущей в окне девочки назвал ее врушей и объяснил, что случилось

Отец девочки из Санкт-Петербурга, которую увидели плачущей в окне многоэтажки, объяснил, что случилось и почему ребенок остался один. По его словам, малышка придумала то, что не ела два дня, так как в принципе часто фантазирует. Подробности узнало издание Фонтанка.

По информации источника, мужчина работает в охране, поэтому часто долго отсутствует дома. А его супруга трудится кондуктором. В тот день, когда в их квартиру нагрянула полиция, матери малышки пришлось срочно отлучиться, поэтому девочка осталась одна. У нее была температура, и родительница посчитала, что будет лучше не брать ее с собой.

За время отсутствия женщины дома девочка начала плакать, и ее страдания увидели в окне. Тогда к ней пришли сотрудники правоохранительных органов, чтобы выяснить, что произошло. Девочка пожаловалась, что ее не кормят уже два дня. Однако ее отец это отрицает.

«Она у нас вруша, фантазерка. Может сказать: "Я есть хочу". Поест, а потом снова: "Я ничего не ела"», - рассказал мужчина.

На учете как неблагополучная семья не состоит. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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