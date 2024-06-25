Отец Павел рассказал о последнем звонке протоиерея перед терактом в Дагестане. Об этом сообщает mk.ru.

В Дагестане похоронили настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерея Николая Котельникова. Его убили террористы во время нападения 23 июня. Отец Николай 40 лет служил в церкви, у него осталась семья и шестеро внуков.

Последним, кто разговаривал с Котельниковым, был отец Павел Кликин из Махачкалинской епархии.

«Боевики уже зашли на территорию. Михаил только и успел сказать в трубку: „Отец Павел, я закрываю двери, они здесь“. Ну и всё, его не стало», — рассказал он.

Кликин тоже пережил теракт — в 2018 году он был настоятелем храма в Кизляре. Тогда террорист одиночка убил пять женщин, однако в церковь попасть он не смог — Кликин с другими прихожанами успели закрыть и забаррикадировать вход.

По словам отца Павла, в день нападения на храм Пресвятой Богородицы он ехал в Кизляр — после случившегося он позвонил в свою церковь и попросил запереть двери.

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