Отец оставил одного на несколько часов: младенец задохнулся в коляске во время сна

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту гибели пятимесячного младенца в Забайкальском крае. Ребенок насмерть задохнулся в коляске, передает Kp.ru.

По данным правоохранителей, 21-летний житель оставил своего спящего сына в коляске, которая стояла в одной из комнат квартиры. Через несколько часов молодой отец пришел проверить ребенка и обнаружил его мертвым.

Тело младенца было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. По ее результатам стало известно, что несовершеннолетний скончался из-за механической асфиксии.

В настоящий момент детали смерти малыша выясняют следователи. Уголовное дело было возбуждено ими по факту причинения смерти по неосторожности.

Ранее в Ставрополье женщина родила в уличном туалете и бросила ребенка в выгребную яму. Младенец захлебнулся нечистотами и умер.