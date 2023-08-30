Отец не признал вину сына: в деле уральского школьника, утопившего свою подругу, поставили точку

Свердловский областной суд поставил точку в деле уральского школьника, утопившего свою подругу в карьере. Смерть подростка признали неслучайной, однако наказание виновник не понесет в силу возраста. Зато его родители должны будут выплатить семье погибшей 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщает E1.ru.

По информации источника, 16-летняя девочка умерла в заброшенном карьере в Каменске-Уральском еще в 2020 году. Вместе с друзьями она отдыхала на пляже, хоть и не умела плавать. В воду она особо не заходила, что не устраивало ее товарища. В один момент он подхватил ее на руки и стал тащить ее с собой на глубину. Но когда достаточно отошел от берега, его нога застряла, из-за чего оба школьника начали тонуть.

Мальчика удалось вовремя вытащить из воды, а вот его подруга захлебнулась. Сначала все проходило как случайность, однако очевидцы подтвердили, что смерть несовершеннолетней не была по неосторожности. Благодаря этому родственники погибшей получили право подать иск в суд на родителей школьника, чтобы взыскать с них моральный ущерб. Теперь мать с отцом подростка должны выплатить 1,2 миллиона рублей.

Отметим, что папа парня до сих пор так и не признал его вину. В суде он ходил с двумя платными адвокатами, пытаясь доказать свою правоту. Однако ничего так и не вышло. Пока компенсации семья девочки еще не получила.

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