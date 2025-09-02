Отец Леонида Волкова* полностью признал свою вину в финансировании ФБК**

Отец бывшего главы Фонда Борьбы с Коррупцией* (признан иноагентом на территории РФ, а также экстремистской организацией и запрещен на территории РФ) Леонида Волкова** (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) признал свою вину по делу о финансировании экстремистской организации.

Об этом сообщает ТАСС.

Ученый Михаил Волков***, также включенный в перечень экстремистов и террористов РФ, обвиняется в том, что 5 августа 2021 года перевел в пользу ФБК* одну тысячу рублей.

Его задержали в Екатеринбурге 3 апреля. По ч. 1 ст. 282.3 УК ему грозит до восьми лет лишения свободы.

В суде на вопрос, признает ли он свою вину, мужчина лаконично ответил: «Да».

Михаил Волков*** родился в 1955 году, проживает в Екатеринбурге. Является доктором физико-математических наук.

