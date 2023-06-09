Отец и сын украли более шести тонн спирта для сидра-убийцы со склада МВД

Похитителями опасного спирта, который потом добавляли в «Мистер Сидр», оказались отец с сыном. Они похитили более шести тонн жидкости.

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным, похитителями оказались 50-летний Алексей и его 27-летний сын Дмитрий. Кражу они осуществили в период с 20 по 30 мая. Они приходили на склад, куда их пропускал один из сержантов полиции.

В настоящий момент преступникам предъявлено обвинение по статье 158 УК РФ (кража). Наказание за такое преступление достигает тюремного срока до 6 лет.

Напомним, о массовом отравлении напитками самарского бренда «Мистер Сидр» стало известно 5 июня. Количество пострадавших от суррогатного сидра достигло 101 человека, в том числе пятеро несовершеннолетних и беременная женщина. Умерло более 30 человек, еще несколько находятся в больницах в тяжелом состоянии.

Ранее мы предоставили памятку о том, как отличить настоящий алкоголь от поддельного.