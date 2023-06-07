Как отличить настоящий алкоголь от контрафактного: памятка

Всего за несколько дней жертвами напитка «Мистер Сидр» стали около 90 россиян из разных регионов, 28 человек скончались. Опасный пивной напиток уже изъяли в 11 субъектах России, однако случаи отравления продолжают выявляться. Чтобы не стать жертвой алкогольного отравления, достаточно придерживаться правил Роспотребнадзора.

Как отличить суррогатный алкоголь от настоящего?

Каждый раз при покупке алкоголя, вы сталкиваетесь с риском приобрести некачественную продукцию, которая может нанести вред вашему здоровью и даже жизни. Ниже представлены рекомендации, которые помогут снизить этот риск.

МЕСТО ПОКУПКИ

• Прежде чем приобретать алкоголь, убедитесь, что вы находитесь в стационарной организации торговли, имеющей лицензию. Это гарантирует вам, что продукция была проверена и соответствует стандартам качества. Кроме того, убедитесь, что вы получили информацию о лицензии, которая должна быть доступна для потребителя.

Проверить наличие лицензии довольно просто – достаточно обратить внимание на стенд с информацией, который находится в торговом зале магазина. Если же вы не нашли нужного документа, воспользуйтесь списком лицензиатов на сайте Единого социального портала алкогольного рынка.

• Избегайте покупки алкоголя в местах несанкционированной торговли сомнительного происхождения, таких как павильоны, киоски, торговля с рук. Также не покупайте алкоголь в местах, где отсутствует кассовый аппарат, поскольку это может сигнализировать о наличии нелегальной продукции.

• Покупка алкоголя в Интернете может быть опасной для здоровья и даже жизни. Это связано не только с тем, что продажа алкогольной продукции через Интернет запрещена, но и с возможными негативными последствиями для потребителя. Например, продукция может быть подделкой или иметь истекший срок годности. Кроме того, покупая алкоголь через Интернет, вы можете быть обмануты продавцом, который не доставит вам продукцию или поставит товар низкого качества. Это может привести к серьезным проблемам для здоровья, таких как отравление или алкогольная интоксикация.

Не стоит рисковать своим здоровьем из-за желания получить алкоголь быстро и дешево. Важно помнить о своем благополучии и здоровье, и выбирать только проверенных поставщиков.

ВНЕШНИЙ ВИД БУТЫЛКИ

Безопасность и надежность алкогольной продукции являются ключевыми факторами при ее производстве и потреблении. Поэтому очень важно, чтобы каждая бутылка алкоголя соответствовала определенным стандартам и требованиям.

• Колпачок должен надежно защищать содержимое от вытекания и не должен прокручиваться, даже при перевернутой бутылке.

• Бутылка должна иметь корректную упаковку и маркировку. Вся информация о продукции, такая как наименование, объем, дата изготовления, срок годности, условия хранения, об изготовителе и т.д., должна быть указана на этикетке.

• Сегодня в эпоху цифровых технологий, существуют специальные приложения, которые помогают проверить легальность каждой бутылки алкоголя. Например, с помощью бесплатного приложения «АнтиКонтрафакт Алко» можно узнать все детали о продукте и убедиться в том, что он соответствует всем необходимым стандартам и требованиям безопасности.

Как проверить продукцию перед покупкой с помощью приложения? Достаточно отсканировать федеральные специальные или акцизные марки в местах продажи алкогольной продукции и проверить соответствие информации, нанесенной на бутылку алкогольной продукции данным, зафиксированным в ЕГАИС.

ЦЕНА

Помните о том, что качество алкоголя может зависеть от его цены. Не пытайтесь сэкономить на качестве, так как это может стоить вам дорого. Уделите время на поиск проверенных магазинов и брендов.

Напомним, минимальные цены на продажу крепких напитков (водка, бренди, коньяк и другой алкоголь, крепость которого превышает 28%) устанавливает государство. Так, например, в начале текущего года цены на данные напитки, согласно приказу Минфина, выросли, по сравнению с 2022 годом. С документом можно ознакомиться здесь.

Не забывайте о своем здоровье и ограничивайте употребление алкоголя. Помните, что употребление качественного алкоголя в умеренных количествах не нанесет вреда вашему здоровью. В противном случае безобидные посиделки с бутылкой могут привести к серьезным последствиям.