Отец брошенной девочки из Екатеринбурга мог умереть от передозировки наркотиками

Появились новые подробности смерти отца пятилетней девочки, оставленной без присмотра на улице Екатеринбурга. Тело мужчины нашли в кустах неподалеку от места, где гулял его ребенок. По предварительным данным, он мог уйти из жизни из-за передозировки наркотиками. Об этом сообщает E1.ru.

Как сообщили изданию в свердловском СК, точную причину смерти можно будет узнать после завершения экспертизы. Однако сейчас на осмотре тела криминального следа в кончине россиянина не обнаружено.

Сотрудники правоохранительных органов на данный момент все еще выясняют все обстоятельства дела. Идет опрос свидетелей, а также изучение материалов, характеризующих умершего и его родных. Напомним, что семья ранее на учете ПДН города не состояла.

К слову, в ходе разбирательств удалось выяснить, что отец пятилетней девочки чуть не умер еще месяц назад. Он употребил слишком большое количество алкоголя, из-за чего ему стало резко плохо. Помочь мужчине удалось прохожему. Он напоил его водой, вызвал рвоту и тем самым вывел токсины из организма.

Ранее в Приморье мать едва не убила двухлетнего сына осколком от бутылки. Она пыталась зарезать ребенка, однако не смогла, так как ее остановили сотрудники правоохранительных органов.