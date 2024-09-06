Отец Алисы Тепляковой обвинил избитую пенсионерку в нелюбви к многодетным

Отец вундеркинда Алисы Тепляковой Евгений Тепляков раскрыл подробности ЧП с пенсионеркой во дворе. Его слова приводит РЕН ТВ.

Как признался мужчина, женщина уже длительное время за ними следит. Он считает, что вина за случившееся лежит исключительно на самой пенсионерке.

«Насколько я слышал, очень сильно не любит многодетные семьи просто за то, что у них есть дети», – отметил Тепляков.

Отец девочки подчеркнул, что многие конфликты, в которых он якобы нападал на профессора в университете или педагогов в других местах, являются фейками. Детали ЧП с пенсионеркой, как заверил Тепляков, также фейковые.

Накануне стало известно о нападении отца Алисы Тепляковой на пенсионерку. Это произошло на детской площадке в Москве.

Пострадавшая призналась, что причиной инцидента стал конфликт между детьми. В частности, дети, игравшие на площадке, начали обсыпать ее годовалую внучку песком, а в ответ на замечание обматерили женщину.

В итоге пожилая москвичка оттолкнула одного из детей, после чего, если верить ее рассказу, на нее напал отец Тепляковой.