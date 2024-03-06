Отец 12-летней школьницы домогался ее опоенных снотворным подруг во время ночевки

В США мужчина опоил снотворным подруг 12-летней дочери и потрогал их на кровати. Одна из девочек рассказала обо всем родителям, и после этого началось разбирательство. Об это сообщает New York Post.

В августе 2023 года школьница пригласила одноклассниц домой на ночевку. Они делали различные процедуры, а также смотрели фильм. А перед сном отец хозяйки «девичника» сделал гостям смузи, в котором несовершеннолетние заметили какой-то белый порошок. После этого они ушли в подвал и притворились, что уснули. Тогда к ним спустился мужчина и стал трогать, пытаясь отодвинуть подростков друг от друга.

Одна из девочек рассказала, что притворялась, будто не замечает прикосновений, и обнимала подругу, которой было очень страшно. Когда появилась возможность, школьница написала своим родителям и попросила их немедленно забрать ее. Члены ее семьи приехали, перед этим сообщив о случившемся и другим взрослым. Мужчина не стал препятствовать тому, чтобы дети покинули его дом. При этом уточняется, что он мог быть в нетрезвом состоянии на тот момент.

После длительного расследования американца признали виновным. А 28 февраля он добровольно сдался правоохранителям.

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