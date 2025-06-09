Правая нога стала хуже ходить: 66-летний актер Степан Старчиков заразился боррелиозом после укуса клеща

66-летний актер Степан Старчиков столкнулся с проблемами со здоровьем после укуса клеща. У артиста выявили боррелиоз, и он с трудом передвигается.

Об этом Старчиков рассказала в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

Еще недавно актер выступал в театре Моссовета, снимался в сериалах. Сейчас –плохо ходит правая нога, он не может встать со стула.

Как выяснилось, на даче под Наро-Фоминском актера покусали три клеща. Двух соседка удалила, третьего Старчиков по частям доставал сам.

«Не в первый раз удалял из себя клеща, и все было нормально», - поделился актер.

Спустя полгода ему стало трудно вставать. Старчиков думал, что это связано с его падениями зимой во время прогулок.

«Стало трудно вставать со стула из-за стола. Это стало развиваться. Правая нога стала хуже ходить», - признался артист.

Диагноз поставили, когда с момента укуса прошло больше года. В неврологии у Старчикова взяли анализы крови.

«В лаборатории определили, что это клещевой боррелиоз», - сообщил он.

Ранее сообщалось, что в Малайзии из уха девочки достали сотни клещей. Ребенок жаловался на постоянную боль.