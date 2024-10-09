Отдыхал с друзьями в парке развлечений: 48-летний архитектор поиграл в футбол и умер

В Санкт-Петербурге выясняются обстоятельства смерти 48-летнего местного жителя. Мужчина впал в состояние клинической смерти, а после скончался в больнице, передает 78.ru.

Житель Северной столицы, работавший архитектором, почувствовал себя плохо в Адмиралтейском районе. Он отдыхал вместе с друзьями в одном из парков развлечений. Приятели играли в футбол, как вдруг у мужчины возникли проблемы.

Архитектору вызвали скорую. Через некоторое время он впал в состояние клинической смерти. За жизнь петербуржца боролись врачи Мариинской больницы, однако их старания оказались тщетны. Мужчина умер спустя сутки после госпитализации.

Ранее бывший футболист сборной России и «Шинника» Артем Енин умер в возрасте 48 лет. Спортсмен жил и работал в Ярославе. У него была острая сердечная недостаточность.