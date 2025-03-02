Отдых семейной пары обернулся трагедией: женщина погибла на глазах у мужа в сауне

В Екатеринбурге выясняют причину смерти местной жительницы, которая погибла во время посещения городской сауны. Свидетелем произошедшего стал ее супруг, передает E1.RU.

Семейная пара отдыхала в сауне в ночь на 2 марта. По предварительной версии, екатеринбурженка отправилась плавать в бассейне. Через некоторое время она погибла. Это произошло на глазах у мужа. Вероятно, женщина утонула.

На место инцидента вызвали медиков. Прибывшие специалисты попытались реанимировать женщину, однако было уже слишком поздно. О смерти посетительницы сауны сообщили в полицию.

По данным правоохранителей, екатеринбурженка скончалась внезапно. Точную причину ее смерти установит экспертиза.

Ранее сообщалось, что нетрезвый мужчина за рулем иномарки утонул в пруду. Перед смертью он позвонил супруге.