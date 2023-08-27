Отдых 35-летней женщины на пляже закончился реанимацией после нападения

Страшный инцидент произошел на одном из пляжей в Туапсе. Мужчина напал на свою возлюбленную с ножом из-за ревности.

Идиллия курортного романа едва не превратилась в настоящую трагедию. 35-летняя женщина из Салехарда оказалась на грани смерти, когда местный житель, полный ревности, нанес 15 ножевых ударов.

К счастью, женщина была спасена благодаря отважным отдыхающим, которые бросились на помощь, несмотря на опасность. Пострадавшую немедленно госпитализировали, а безумца, потерявшего рассудок от ревности, удалось задержать после того, как он пытался скрыться.

Отмечается, что на данный момент возбуждено уголовное дело по статье покушение на убийство, пишет Telegram-канал 112.

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