«Почему у меня отняли столько лет?»: Светлана Грачева готова объявить голодовку из-за судов с экс-мужем

Правозащитница Светлана Грачева заявила, что готова объявить голодовку. На эту крайнюю меру она может пойти из-за непрекращающихся уже на протяжении шести лет судов с экс-мужем, который поднимал на нее руку. Подробности она рассказала порталу «Страсти».

В 2023 году бывшему мужу Грачевой был вынесен обвинительный приговор, но победу она праздновала недолго, ведь уже в 2024 году он был отменен. Напомним, что, по словам Грачевой, экс-супруг избивал ее, и после очередного нападения у нее были диагностированы множественные гематомы, разрывы связок, сухожилия и разрывы в лучезапястном кистевом суставе.

«Апелляционная инстанция 21 августа 2024 года вынесла абсолютно незаконное и противоречивое решение. Сначала судья апелляционной инстанции пишет, что мой бывший супруг в своем последнем слове в первой инстанции и далее по тексту, а в конце апелляционного постановления уже прописывает, что мой бывший муж был лишен последнего слова в первой инстанции. Далее пишет, что в уголовном деле не имеются аудио протоколы судебного заседания. Мы с моим предстателем поняли, что противоречивое постановление надо отменять. А отменить может только Второй кассационный суд РФ. 7 октября я подала жалобу, и кассационная инстанция затребовала уголовное дело. Кассация рассматривается в рамках выборочной, ее сложнее победить, но я уверена, что у меня получится», - заявила Грачева.

По неутешительным прогнозам, разбирательства по делу Грачевой могут продлиться еще 1,5-2 года. На данный момент Светлана постоянно находится на связи с лучшими юристами и журналистами страны, подключает к своей истории депутатов Госдумы. Она призналась, что готова пойти на многое ради достижения справедливости, даже голодать.

«Я готова пойти даже на голодовку, но это крайняя мера. Я не обязана отвечать за ошибки судей, почему у меня отняли столько лет? Кто мне это объяснит?» - отметила Светлана.

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