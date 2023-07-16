Отдал 250 рублей: студенты напали с ножом на таксиста и заставили оформить кредит

В Самаре студенты напали с ножом на таксиста и заставили оформить кредит. Полицейские задержали двух молодых людей 2003 года рождения. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным источника, студенты рассказали таксисту, что им надо за город. Они придумали план и хотели заставить водителя оформить кредит, обналичить его и передать им деньги. Молодые люди взяли с собой раскладной нож и кабель питания от компьютера, чтобы напугать жертву.

Юноши начали исполнять свой план, но таксисту удалось освободиться от удавки. Когда он выбрался из автомобиля, то произошла драка, в ходе которой его ранили ножом.

Чтобы отвлечь внимание злоумышленников, водитель отдал им 250 рублей и согласился оформить кредит в онлайн режиме. Для этого ему понадобился Интернет, который он упорно искал на местности. В какой-то момент раненый мужчина добрался до машины, сел и уехал. Он обратился к полицейским, которые задержали студентов высшего заведения.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело, их заключили под стражу.

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