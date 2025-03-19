Отчиму 25 лет, а матери 42: мужчина, избивший ребенка за отказ курить, рос в приемной семье
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Отчим из ХМАО, избивший второклассника за отказ курить, рос в приемной семье и работает в доме культуры в Новоаганске. Известно также, что мужчине 25 лет, а сожительнице 42.
Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.
По информации источника, мать избитого ремнем мальчика работает охранником в школе искусств. Всего у женщины трое детей, она приехала из Радужного.
Источник сообщает, что мальчика уже ловили на курении. Поначалу отчим просто ругал, в итоге сорвался и избил ремнем. Сообщается, что матери не было дома в момент инцидента, а распространившееся видео снимали другие дети.
Женщину с сыном доставили на допрос. Мужчина находится под следствием.
Ранее сообщалось, что в Пермском крае отчим избил пасынка. Оказалось, что в 2022 году мужчина «прославился» после необычного ограбления магазина.