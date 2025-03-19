Отчиму 25 лет, а матери 42: мужчина, избивший ребенка за отказ курить, рос в приемной семье

Отчим из ХМАО, избивший второклассника за отказ курить, рос в приемной семье и работает в доме культуры в Новоаганске. Известно также, что мужчине 25 лет, а сожительнице 42.

Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По информации источника, мать избитого ремнем мальчика работает охранником в школе искусств. Всего у женщины трое детей, она приехала из Радужного.

Источник сообщает, что мальчика уже ловили на курении. Поначалу отчим просто ругал, в итоге сорвался и избил ремнем. Сообщается, что матери не было дома в момент инцидента, а распространившееся видео снимали другие дети.

Женщину с сыном доставили на допрос. Мужчина находится под следствием.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае отчим избил пасынка. Оказалось, что в 2022 году мужчина «прославился» после необычного ограбления магазина.