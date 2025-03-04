Избивший девятилетнего мальчика отчим оказался «знаменитостью» Пермского края

Мужчина, избивший девятилетнего мальчика, был «знаменитостью» Пермского края. В 2022 году он прославился после видео с ограблением магазина – в СМИ его называли «вежливым грабителем».

Подробности приводит ИА Регнум со ссылкой на знакомых мужчины.

Они рассказали, что тот является рецидивистом со стажем. Был судим за наркотики, а в 2022 году прославился из-за необычного ограбления. Мужчина вломился в продуктовый магазин в Перми.

«Он спросил у продавщицы, есть ли у неё дети и заявил, что хочет с ней пообщаться по душам. Женщина очень перепугалась и стала звать на помощь, на что Овсюков успокоил её, заявив, что возьмет только 1500 рублей и уйдет, а ей вреда не причинит», - поделился знакомый мужчины.

Однако когда дама потянулась за сумкой, грабитель потребовал отдать всю выручку. При этом он сдержал обещание и не тронул женщину. С деньгами покинул магазин, взяв бутылку пива.

Вскоре грабителя задержали, было возбуждено уголовное дело, а видео попало в Сеть и стало вирусным.

1 марта в Перми прохожие заметили босого мальчика с окровавленным лицом и в одной пижаме, ребенок кричал и просил его не бить. За несовершеннолетним гнался отчим. В итоге ребенка спасли соседи.