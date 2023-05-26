Отчим три года растлевал падчерицу и пытался покончить с собой, чтобы избежать задержания

В Москве отчим три года растлевал падчерицу и пытался покончить с собой, чтобы его не задержали. Мужчина начал приставать к девочке, когда ей было 11-ть.

Несколько лет подросток боялась во всем признаться матери и разоткровенничалась со старшей сестрой. Выяснилось, что приставания начались, когда женщина уехала в командировку.

Это приобрело регулярный характер. В 2023 году мужчина получил статус законного мужа. Ему вдруг показалось, что падчерица проявляет интерес к молодому учителю.

Тогда он вывез ее в лес, там приставил к голове газовый пистолет и потребовал признаться в связи с педагогом. Также выяснилось, что старшей девочке он предлагал вступить в связь за деньги.

Мать, узнав обо всем, поговорила с ним: супруг косвенно подтвердил рассказ детей. Он признался, что ненавидит себя за это, и потом пытался совершить суицид, пишет сайт mk.ru. Мужчину госпитализировали. Дальше им займутся следователи.

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