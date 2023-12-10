Отца школьницы, которая устроила стрельбу в гимназии, отправили под стражу

Суд избрал меру пресечения в отношении жителя Брянска, дочь которого устроила стрельбу в местной гимназии. Мужчина стал фигурантами двух уголовных дел. На время следствия он будет находиться в СИЗО, передает ТАСС.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании мужчине меры пресечения в виде ареста. Отец девочки, которая расстреляла учеников брянской гимназии, пробудет два месяца в СИЗО.

В отношении мужчины возбуждены два уголовных дела: одно по доведению несовершеннолетней до суицида, а другое по небрежному хранению огнестрельного оружия.

Следователи, занимающиеся выяснением обстоятельств случившегося, считают, что глава семейства путем угроз, жестокого обращения и систематического унижения ее человеческого достоинства довел девочку до срыва. Кроме того, мужчина допустил небрежное хранение охотничьего ружья, из-за чего школьника заполучила его и пронесла в образовательное учреждение.

Ранее в Брянске задержали замдиректора гимназии после нападения вооруженной ученицы. Работницу учреждения обвинили в халатности.