Отца поставили на учет за избиение сына: что известно семье, где мать зарубила детей топором

Отец детей, мать которых зарубила топором в Канске, стоял на профилактическом учете после того, как избил семилетнего сына. Подробности сообщила старший помощник руководителя (по информационному взаимодействию с общественностью и сми) регионального СК Юлия Арбузова.

Она пояснила в разговоре с aif.ru, что в декабре 2024 года мальчик пришел в школу с синяками на теле. Семья уже до этого состояла на профилактическом учете, и ее собирались с него снимать.

Мужчина ранее не был судим, но привлекался к административной ответственности за нанесение побоев ребенку. Он работает в коммерческой компании сборщиком медицинских отходов. В момент убийства отец семейства находился на работе.

По информации Telegram-канала Mash, расправившаяся с детьми женщина страдала от шизофрении и посещала баптистскую церковь.

Напомним, 29-летняя жительница Канска зарубила топором троих детей: четырехлетнюю девочку и мальчиков в возрасте семи месяцев и восьми лет. Семилетнему сыну удалось спастись, так как в момент случившегося он находился у бабушки.