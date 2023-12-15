Отца открывшей стрельбу в Брянске школьницы выпустили из СИЗО

Суд в Брянске смягчил меру пресечения в отношении отца девочки, устроившей стрельбу в гимназии. Его выпустили из СИЗО, однако наложили запрет на определенные действия, сообщает ТАСС.

«Меру пресечения в виде заключения под стражу <…> заменить на запрет определенных действий», — заявил судья.

Напомним, что мужчину заключили под стражу до 7 февраля. В отношении него возбуждены уголовные дела по двум статьям УК РФ.

Согласно версии следствия, мужчина угрожал дочери, жестоко обращался с ней и «систематически унижал ее человеческое достоинство». Сам он утверждает, что дочь была подвергнута воздействию в Сети, и что кто-то другой писал в ее дневнике. В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину в небрежном хранении своего охотничьего ружья, из-за чего его дочь смогла завладеть оружием. Несмотря на признание вины по статье о небрежном хранении оружия, мужчина утверждает, что оружие было дома временно.

Ранее мы писали о том, что школьницу из Брянска, которая устроила стрельбу в учебном заведении и убила одноклассницу, за 10 минут до того, как она вошла в класс, засекли камеры видеонаблюдения. На них заметно, что девочка шла вместе с сестрой-близняшкой, утверждающей, что она не знала о планах родственницы.