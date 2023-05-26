Отца-насильника сестер вычислили по салфеткам, которыми он вытер половые органы дочери

Стало известно, как вычислили отца в Москве, который с 2014 года насиловал двоих дочерей. Оказалось, что после секса мужчина вытер свой и дочери половые органы салфетками, а потом выбросил в мусорную корзину. Девочка собрала салфетки и отдала полицейским, чтобы провели экспертизу.

Мужчина был задержан. На очной ставке он умолял дочерей не поддерживать обвинение.

Выяснилось, что мужчина прежде служил в правоохранительных органах. В браке он избивал жену и однажды сломал ей несколько ребер. Сестры вызывали полицию, но после разговоров со стражами порядка мужчина принимался за старое.

19 мая он выгнал из квартиры парня девушки. Тот вызвал полицию, а в это время мужчина насиловал дочь. Когда прибыли полицейские, то мужчина под угрозой расправы потребовал, чтобы она соврала, будто все хорошо.

После этого отец забрал у дочери паспорт, телефон и потребовал, чтобы девушка взяла академический отпуск. Однако академ не дали, а когда девушка сказала об этом отцу, он наорал, приказал ехать домой, раздеться и ждать его. Вместо этого девушка направилась в полицию.

Подробности секс-скандала приводит сайт mk.ru.

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