Отца 13 детей избили в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге хулиганы жестоко напали на 60-летнего отца 13 детей .
Фото: freepik
На севере Петербурга на улице Лидии Зверевой произошла жестокая драка. Пострадавшим оказался 60-летний мужчина, отец 13 детей и кавалер ордена «Родительская слава».
Оказалось, что мужчина приехал с семьей после съемок и поставил машину, чтобы вышли дети. Такая парковка не понравилась владельцу и пассажирам «Renault». Трое мужчин сначала спровоцировали ДТП, а потом скрылись. Чуть позже двое мужчин вернулись, начались словесные разборки, перешедшие в драку. Нападавшие пытались задушить пенсионера.
На данный момент многодетный отец лежит в больнице с ушибами лица. Хулиганов задержали и доставили в отделение полиции.
Ранее мы писали, что пенсионерка «инвестировала» в мошенников в Петербурге.