Отца 13 детей избили в Санкт-Петербурге

На севере Петербурга на улице Лидии Зверевой произошла жестокая драка. Пострадавшим оказался 60-летний мужчина, отец 13 детей и кавалер ордена «Родительская слава».

Оказалось, что мужчина приехал с семьей после съемок и поставил машину, чтобы вышли дети. Такая парковка не понравилась владельцу и пассажирам «Renault». Трое мужчин сначала спровоцировали ДТП, а потом скрылись. Чуть позже двое мужчин вернулись, начались словесные разборки, перешедшие в драку. Нападавшие пытались задушить пенсионера.

На данный момент многодетный отец лежит в больнице с ушибами лица. Хулиганов задержали и доставили в отделение полиции.

Ранее мы писали, что пенсионерка «инвестировала» в мошенников в Петербурге.