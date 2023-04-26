Отбывающий срок за убийство жены грек стал кумиром для тысяч женщин

В Греции поклонницы завалили любовными письмами заключенного, осужденного за убийство супруги. Мужчина задушил 19-летнюю жену и попытался выдать свое преступление за нападение грабителей.

По версии следствия, 34-летний Бабис Анагностопулос покончил со своей жертвой, когда та спала. Несмотря на сопротивление со стороны женщины, он продолжал ее душить в течение пяти минут, пока у нее не остановилось дыхание. Сотрудникам же полиции он сообщил, что было совершено ограбление их дома, в ходе которого преступники расправились с его женой. Однако полицейские ему не поверили. В итоге в суде ему дали 27 лет колонии.

Бабис неоднократно пытался обжаловать приговор и смягчить его, но ничего не вышло. В тюрьме он показывает себя как примерный заключенный. Он много читает и не вступает ни в какие конфликты. При этом грек получает огромную поддержку от женщин. После афиширования всей этой истории, осужденный стал кумиром тысяч человек. Поклонницы буквально заваливают тюрьму любовными письмами, в которых признаются Анагностопулосу в чувствах и заявляют, что не верят в его причастность к преступлению. Сотрудники колонии рассказали, что сортируют целые мешки с посланиями.

Ранее стало известно, что другой заключенный стал популярен среди женщин. Убийца жены и детей начал получать сотни обнаженных фотографий от поклонниц после выхода фильма о нем от Netflix.