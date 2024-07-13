Отбывал наказание за кражу: мумия поселилась в квартире грабителя и встретила его по возвращении из тюрьмы

Мумию женщины обнаружили в одной из квартир на Коломяжском проспекте в Санкт-Петербурге. Находку сделал бывший заключенный, который вернулся домой из мест лишения свободы, передает Telegram-канал Молния | Питер.

Житель Северной столицы отбывал наказание за кражу и грабеж. По истечении срока заключения мужчина вышел на свободу и направился к себе в квартиру. Там он столкнулся с мумией.

Труп женщины пролежал в квартире грабителя три года. Умершая 70-летняя петербурженка приходилась матери бывшего заключенного подругой. По данным СМИ, женщина перебралась в жилье на Коломяжском проспекте после кончины хозяйки. Она страдала так наказываемым синдромом Плюшкина — патологическим накопительством.

В итоге на место прибыли стражи порядка. Они осмотрели квартиру и отправили мумию пенсионерки на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

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