Отбывает пожизненный срок: убивший девять человек под Тверью стрелок изначально хотел напугать жертв

Сергей Егоров, убивший девять человек в Тверской области, заявлял, что хотел только напугать жертв охотничьим ружьем. Об этом стало известно из материалов суда, которые представило РИА Новости.

Так, Егоров пошел за охотничьим ружьем не для расправы, а для устрашения компании обидчиков. Однако в процессе началась драка, которая переросла в убийство.

От рук вооруженного жителя области погибли пять мужчин и четыре женщины. Из компании выжила лишь одна девушка, которой удалось спрятаться.

Массовое убийство людей под Тверью произошло в 2017 году. Мужчину, устроившего расправу над обидчиками, приговорили к пожизненному лишению свободы.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае 29-летняя мать убила топором двоих сыновей и дочь. Четвертому ребенку чудом удалось выжить.