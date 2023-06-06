«Отбросило на несколько метров: дочь Пореченкова сбила молодого хоккеиста на бешеной скорости

Пострадавшим в ДТП с дочерью актера Михаила Пореченкова оказался молодой хоккеист, который профессионально занимается спортом. В результате аварии 18-летнего спортсмена отбросило на несколько метров.

Об этом рассказала его тетя.

«По повреждениям понятно, что она просто сшибла его на бешенной скорости», - сообщила родственница.

По ее словам, парень находится «в тяжелом состоянии».

Семья не винит юношу на скутере в аварии. Его родные считают, что Пореченковы попытаются сделать дочь невиновной.

Пока они не связывались с родственниками пострадавшего и не предлагали помощь. Тетя надеется, что это произойдет, «если они добрые, порядочные люди».

«Единственное, чем сейчас можно помочь, это молиться, чтобы он выкарабкался», - заключила тетя в разговоре с сайтом kp.ru.

Напомним, 18-летняя Мария Пореченкова на «Мерседесе» сбила скутериста в Москве. Ее мать назвала эту информацию «чушью».