Отапливались камином: праправнук маршала Советского Союза погиб при пожаре в деревянном доме

В Мытищах при пожаре в деревянном доме погиб праправнук маршала Советского Союза Василия Соколовского. Мальчику было 11 лет.

Подробности трагедии приводит сайт mk.ru.

По информации издания, пожар случился в ночь на 21 января в поселке Трудовая в Мытищах. Мальчик с 14-летней сестрой находился в деревянной постройке на участке, где проживают несколько поколений советского военачальника. Взрослые спали в кирпичном доме на три семьи.

Дом, где находились дети, отапливался камином. Девочка успела спастись, а праправнук Соколовского погиб. Его пытался спасти 77-летний дедушка, но он надышался дымом и попал в реанимацию. Тело ребенка нашли, когда пламя было потушено.

Соседи говорят, что строение вспыхнуло, «словно спичка». От дома осталась одна труба – остальное полностью сгорело. Предварительно, причиной пожара стала неисправность печного оборудования.

Ранее сообщалось о гибели при пожаре рэпера Sir-J (настоящее имя – Сергей Булавинцев). Прощание с ним состоялось 20 января на Хованском кладбище.