В Москве на Хованском кладбище проходит прощание с рэпером Sir-J, об этом сообщает Life.ru.

В Москве проходит церемония прощания с одним из первых рэперов России Сергеем Булавинцевым, более известным как Sir-J. На территорию Хованского крематория приехали родные и знакомые рэпера.

Хип-хоп исполнитель Маркус рассказал журналистам, что Булавинцев был отзывчивым, всегда помогал и был добр.

«Это мой друг, легендарный человек. Мне выпал шанс познакомиться с ним и дружить. Очень добрый человек», — рассказал Маркус.

Напомним, рэпер Sir-J пропал 29 декабря в Подмосковье. Последний раз камеры наблюдения засняли его идущим в сторону своего загородного дома. В тот же вечер на даче музыканта случился пожар, однако спасатели сначала не нашли тела. Только 10 января сотрудники СК обнаружили на месте пепелища останки Булавинцева.

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