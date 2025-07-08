Няня из Эфиопии сбежала от московской семьи, украв у них 10 000 долларов и свой паспорт

Гражданка Эфиопии, нанятая московской семьей на должность няни, украла у своих работодателей 10 000 долларов, забрала свой паспорт и исчезла.

Как сообщает Telegram-канал «Новости Москвы», семейная пара наняла 26-летнюю иностранку через международное агентство. Девушка должна была общаться с детьми на английском языке.

По условиям договора, паспорт эфиопской няни хранился у мамы ее подопечных. Однажды девушка сообщила, что пойдет выносить мусор, вышла из дома и больше не вернулась.

Позже супруги обнаружили пропажу 10 000 долларов. Пропал и паспорт няни из Эфиопии. Пока неизвестно, обратилась ли пара в полицию по факту кражи крупной суммы. Также не говорится, сколько времени няня проработала на семью, прежде чем сбежать.

Ранее мы писали о том, как в одном из детских садов Барнаула воспитатель придушила мальчика фартуком. Неправомерные действия сотрудницы учреждения попали на камеру видеонаблюдения. Видео опубликовали в Сети. По факту инцидента правоохранительные органы начали расследование.