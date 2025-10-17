От рака умер 5-летний мальчик, которого Путин помог эвакуировать из Китая в РФ

Стало известно о смерти 5-летнего мальчика из Дагестана, которого из Китая эвакуировали в Россию благодаря президенту России Владимиру Путину. Причиной ухода ребенка из жизни стал рак.

О случившемся рассказал отец.

«Он нас покинул», - поделился мужчина в разговоре с корреспондентом «КП-Северный Кавказ».

Сердце мальчика остановилось 17 октября.

Ребенок болел нейробластомой правового надпочечника. Сначала его лечили от рака в Дагестане, затем – в Москве.

Несмотря на терапию, мальчику становилось хуже, и родители отвезли сына в Китай, узнав о современном лечении рака за границей. Однако там у ребенка появился цистит, пока его лечили, состояние по основному заболеванию ухудшалось, возникли приступы эпилепсии. Нужно было срочно возвращаться в Россию.

Мать обратилась в посольство с просьбой о помощи – просто сесть в самолет семья не могла, требовались оборудование, а также сопровождение.

Посол передал информацию президенту, который как раз находился в Китае. Он распорядился выделить борт спецотряда «Россия». Семье помогли вернуться в Россию.

4 сентября ребенок уже находился в онкоцентре Блохина. В середине сентября его привезли домой, мальчик становился все слабее. Последние дни перед смертью он находился в кругу семьи.