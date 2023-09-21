От несовершеннолетней до пенсионерки: стало известно о новых жертвах барнаульского маньяка

Появилась информация о новых жертвах барнаульского маньяка, убивавшего абитуриенток в начале нулевых. Изначально речь шла о пяти эпизодах, однако сам подозреваемый случайно раскрыл еще четыре. Он запутался в показаниях и рассказал о тех преступлениях, о которых его не спрашивали. Об этом сообщает Life.ru.

Как выяснилось, жертвами мужчины были не только молодые девушки, но и пенсионерка. Она приехала в Барнаул по делам в августе 2000 года и пропала. Ее тело обнаружили в октябре в овраге.

Еще одна погибшая – 17-летняя девушка. Она исчезла после того, как вышла из своего дома в июле 2000 года. Ее нашли мертвой только спустя шесть месяцев.

Та же печальная участь постигла и 26-летнюю, и 21-летнюю россиянок. Первая искала работу в техникуме, а вторая хотела учиться в АлтГТУ. Но обе были убиты маньяком.

Напомним, что подозреваемый в то время работал ветеринаром и директором крестьянско-фермерского хозяйства в Калманском районе. Его жертвами в основном становились абитуриентки, к которым он втирался в доверие и обещал помочь с поступлением, а потом убивал. Но доказать его причастность удалось только через 23 года. Сейчас он находится в СИЗО.

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