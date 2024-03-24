«От 100 до 150 человек там было»: очевидец теракта в «Крокус Сити Холле» рассказал, как спас людей

Один из очевидцев теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта Илья Красников помог спастись более 100 людям. Мужчина одним из первых стал выводить из здания посетителей. В беседе с РЕН ТВ он поделился подробностями произошедшего.

По словам Ивана Красникова, сначала он услышал звуки стрельбы из разных видов оружия. Однако люди, собравшиеся у эскалатора, поначалу никак не реагировали на происходящее.

«Я двинулся против движения потока, который на тот момент был уже более плотный, все они двинулись в сторону Павшинской поймы (микрорайон Красногорска)», — рассказал мужчина.

Иван Красников начал вытаскивать из здания концертного зала пострадавших и передавать их врачам вместе с еще одним мужчиной. Затем к ним присоединились несколько сотрудников охраны.

После этого Ивану Красникову и его помощникам удалось разблокировать дверь, из-за которой слышались крики о помощи. Мужчины смогли обеспечить непрерывную эвакуацию людей к выходу.

«Я думаю, от 100 до 150 человек там точно было», — подчеркнул Иван Красников.

Мужчина рассказал, что еще одну закрытую дверь, за которой находились люди, удалось выбить лишь с помощью лома. По признанию Ивана Красникова, в основном во время спасения людей он действовал рефлекторно, а осознание случившегося пришло только на следующий день.

«Ребятам, которые были со мной, всем огромное спасибо. Всем, кто был в этой ситуации и оказывал помощь рядом со мной», — заключил очевидец.

Напомним, 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске перед концертом рок-группы «Пикник» произошел теракт. Неизвестные с автоматами прорвались в здание и открыли стрельбу. По последним данным, в результате случившегося пострадало 180 человек.

24 марта в России объявлен день общенационального траура.

Ранее сообщалось о том, что артист цирка Юрий Куклачев прокомментировал теракт в «Крокус Сити Холле».