«Мусульманский мир за нас»: Куклачев прокомментировал теракт в «Крокус Сити Холле»

Юрий Куклачев предложил бомбить Европу после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает mk.ru.

Дрессировщик кошек Юрий Куклачев возмущен случившемся в концертном зале. Артист цирка считает: если Россия не даст мощный отпор организаторам теракта, станет только хуже.

«Они нас будут как куропаток расстреливать, они будут вживлять в нас чипы, чтобы мы были их рабами. Очень все ясно. Весь западный мир против нас ополчился. А мусульманский мир, наоборот, за нас», — объяснил он.

В качестве наказания Куклачев предложил бомбить европейские страны, которые поставляют оружие в Украину.

«Они собираются ракеты дальнобойные давать? Те, кто даст — преступники. Значит, их тоже надо бомбить. Зачем ждать? В европейских городах все сидят сытые, пьют шампанское», — добавил артист.

Отдельно дрессировщик поблагодарил правоохранителей, которые задержали преступников. Он подчеркнул, что виноваты в первую очередь те, кто направлял террористов.

«Они нашли чудищ слабонервных и получат за это по полной. Я в этом не сомневаюсь», — заключил он.

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