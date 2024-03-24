«Мусульманский мир за нас»: Куклачев прокомментировал теракт в «Крокус Сити Холле»
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Юрий Куклачев предложил бомбить Европу после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает mk.ru.
Дрессировщик кошек Юрий Куклачев возмущен случившемся в концертном зале. Артист цирка считает: если Россия не даст мощный отпор организаторам теракта, станет только хуже.
«Они нас будут как куропаток расстреливать, они будут вживлять в нас чипы, чтобы мы были их рабами. Очень все ясно. Весь западный мир против нас ополчился. А мусульманский мир, наоборот, за нас», — объяснил он.
В качестве наказания Куклачев предложил бомбить европейские страны, которые поставляют оружие в Украину.
«Они собираются ракеты дальнобойные давать? Те, кто даст — преступники. Значит, их тоже надо бомбить. Зачем ждать? В европейских городах все сидят сытые, пьют шампанское», — добавил артист.
Отдельно дрессировщик поблагодарил правоохранителей, которые задержали преступников. Он подчеркнул, что виноваты в первую очередь те, кто направлял террористов.
«Они нашли чудищ слабонервных и получат за это по полной. Я в этом не сомневаюсь», — заключил он.
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