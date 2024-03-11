Освободившееся помещение пустует: парикмахерская, в которой издевались над пенсионеркой, закрылась

Парикмахерская Перми, работница которой издевалась над беззащитной пенсионеркой, закрылась. По ее старому адресу находится лишь пустое помещение, передает РИА Новости.

Рядом с тем местом, где располагался салон красоты, висит листок с информацией о переезде. Однако куда именно — не уточняется. А в офисе поблизости заявили, что предприятие не предоставляет услуги по этому адресу уже с января-февраля.

Сотрудники правоохранительных органов в ходе проверки инцидента выяснили, что он произошел еще в прошлом году. Тогда одна из работниц парикмахерской в качестве наказания заставила бабушку, которая забыла деньги дома, отчищать пол.

Жители Перми хорошо отзываются о пострадавшей женщине. Они написали в соцсетях, что часто видели пенсионерку неподалеку от салона красоты. Пожилая женщина улыбалась всем прохожим и, по всей видимости, может иметь проблемы с психикой.

Ранее в Санкт-Петербурге местная жительница воткнула нож в спину зятя. После нападения ее отправили в психиатрическую больницу.