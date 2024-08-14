«Никакого закона не нарушила»: учительница из Ленобласти открестилась от домогательств к ученику

Учительница из Ленинградской области, которую подозревают в домогательствах к 17-летнему школьнику, заявила, что не нарушала закон. Она утверждает, что мальчик уже ранее заключал трудовой договор и является «эмансипированным», поэтому она обратилась к нему как к дееспособному лицу. Подробности узнал портал 78.ru.

В беседе со СМИ женщина открестилась от домогательств. Она отметила, что на связь с ней подросток так и не вышел, а она хотела бы с ним поговорить.

«Я никакого закона не нарушила. Четыре года я знаю мальчика. Он учился в моем классе», — рассказала учительница.

По словам педагога, мальчик очень замкнутый и скромный, поэтому ему «сложно пережить эту ситуацию». Она призналась, что ей уже поступали угрозы, но она себя виновной не считает.

«Я не домогаюсь и не преследую», — заявила преподаватель.

Напомним, что в распоряжении СМИ появилась переписка, в которой учительница уговаривала 17-летнего мальчика стать донором, чтобы она смогла родить от него ребенка. Сообщалось, что с 6 класса женщина преследовала его в Сети после того, как он поставил лайк под ее видео. Школьник поделился, что педагог атаковала его с фейковых аккаунтов и уговаривала стать отцом ее детей.

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