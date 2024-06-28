Осужденный за изнасилование 12-летней голландский волейболист примет участие в грядущих Олимпийских играх

29-летний голландский волейболист Стивен ван де Вельде, осужденный за изнасилование 12-летней девочки, примет участие в грядущих Олимпийских играх в Париже. Спортсмен будет представлять Нидерланды на соревнованиях по пляжному волейболу.

«Ван де Вельде чувствует себя сильнее благодаря поддержке Голландской федерации волейбола и Национального олимпийского комитета. Обе организации опираются на мнение экспертов, которые считают вероятность рецидива нулевой. После осуждения и приговора Стивен ван де Вельде вернулся на высший уровень спорта», - говорится в заявлении Голландской волейбольной ассоциации.

Ван де Вальде был приговорен в 2016 году в Великобритании к четырем годам тюрьмы за изнасилование 12-летней девочки в 2014 году. Отбыв всего год от четырехлетнего срока, он был освобожден из тюрьмы и вернулся в Нидерланды.

В ассоциации заявили, что с тех пор спортивные чиновники находятся «в постоянном контакте со Стивеном, который теперь «полностью реинтегрирован в голландское волейбольное сообщество».

«Он показывает себя образцовым профессионалом и человеком, и с момента его возвращения не было никаких оснований сомневаться в нем. Мы полностью поддерживаем его и его участие в [Олимпиаде]», - заявил Мишель Эверарт, глава ассоциации.

Ранее фигуристка Елизавета Туктамышева поддержала российских спортсменов, решивших участвовать в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе без флага, гимна и других национальных символов, назвав их смелыми людьми.