«Идут за своей мечтой»: фигуристка Туктамышева высказалась о спортсменах, которые едут на Олимпиаду

Фигуристка Елизавета Туктамышева выступила в защиту российских спортсменов, принявших решение участвовать в Олимпийских играх в Париже в индивидуальном нейтральном статусе без флага, гимна и других национальных символов. Она подчеркнула, что не считает этих людей предателями.

«Наоборот, они смелые люди, которые идут за своей мечтой. Которые хотят в этой жизни чего-то достичь. Никакого негатива, одно уважение», — приводит слова Туктамышевой «Спорт-Экспресс».

Фигуристка также отметила, что не согласна с главой Всероссийской федерации художественной гимнастики Ириной Винер и президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе, которые подвергли критике спортсменов, пожелавших выступать в нейтральном статусе в Париже.

Ранее олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева рассказала, в каком случае спортсмены могут поехать на Олимпиаду. Она пояснила, что все зависит от официальной позиции Министерства спорта России.